Itens apreendidos durante a ação da PF - Divulgação/PF

Publicado 09/05/2024 12:10

Rio - A Polícia Federal do Paraná realizou, na manhã desta quinta-feira (9), a Operação Serendipitia, que teve como alvo criminosos do Rio e de Curitiba e investiga crimes envolvendo contratos públicos nos Portos do Paraná.

No Rio, os agentes cumpriram mandados contra dois empresários. A ação investiga crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção ativa e organização criminosa. Além disso, aponta que a quadrilha fez o desvio de verba pública com auxílio de um ex-servidor federal.

Ao total, os policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de sequestro de bens, expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba. A Justiça ainda determinou o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados.

O caso foi iniciado em 2021, a partir de provas descobertas na Operação Daemon, deflagrada naquele ano para desmantelar um esquema de pirâmide financeira no mercado de criptomoedas. Dentre os crimes, estavam também fraudes praticadas em processo de recuperação judicial das empresas do grupo investigado.

O suspeito, ao ser interrogado, falou que o esquema era operado com dinheiro de um empresário de Curitiba que, no período de 2003 a 2008, ocupava a função de superintendente de empresa estatal responsável pela administração dos Portos do Paraná.