O corpo foi encontrado com as mãos amarradasRede Social

Publicado 09/05/2024 10:27 | Atualizado 09/05/2024 10:44

Rio - Um homem foi encontrado morto com as mãos amarradas na Rua Sargento Carlos Argemiro Camargo, no Anil, na Zona Oeste do Rio, na noite de quarta-feira (9). A região vive uma intensa onda de violência e tem registrado mortes com frequência.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados e reservaram o local para perícia. Em seguida, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



Segundo a Polícia Civil, o homem ainda não foi identificado. Investigações estão em andamento para apurar a autoria e a dinâmica do crime.