Paes diz que não vai autorizar shows do Bruno Mars próximo das Eleições 2024Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2024 09:48 | Atualizado 09/05/2024 09:53

Rio - Após o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmar que os shows do cantor Bruno Mars não poderiam acontecer nos dias 4 e 5 de outubro, por conta da mobilização para as eleições municipais, a organizadora Live Nation anunciou, na manhã desta quinta-feira (9), que vai adiar a venda de ingressos do segundo dia, antes marcada para esta quinta e sexta-feira (10). Ainda não há confirmação, no entanto, das novas datas do evento, que vai acontecer no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte.

"Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com atualizações sobre as datas do evento", declarou a empresa em nota divulgada à imprensa.



Em vídeo publicado no X, antigo Twitter, na manhã desta quinta, o prefeito explicou que o evento não poderia acontecer no fim de semana marcado porque a Polícia Militar e Guarda Municipal estariam comprometidas com a segurança das eleições, que vão acontecer no domingo (6). "É impossível garantir que dezenas de milhares de pessoas se desloquem, à noite, até o Engenhão, com esquema de segurança adequado, já que o processo eleitoral vai acontecer poucas horas depois."



Pouco antes da Live Nation se pronunciar, Paes havia feito uma outra publicação, acusando a produtora de vender "o que não podem entregar". O prefeito afirmou, ainda, que iria acionar a polícia e os órgãos de defesa do consumidor para lidar com o caso. "Queremos muito a presença de Bruno Mars aqui. Só precisam respeitar as regras da cidade", justificou.



Foi na noite desta quarta-feira (7) que Paes declarou, pela primeira vez, que o show não poderia acontecer. Na ocasião, ele disse que a prefeitura informou isso à produção no mesmo dia em que o show do dia 4 de outubro havia sido divulgado. “Mesmo assim, eles fizeram a venda de ingressos”, acusou.

Venda relâmpago



A venda geral dos ingressos para a primeira data aconteceu às 11h desta quarta, esgotando em menos de



Os fãs do cantor formaram fila quilométrica desde o fim da noite de terça-feira (7) para adquirir as entradas no estádio.

Além do Rio, Mars se apresentará em São Paulo, no Estádio MorumBis, nos dias 8, 9, 12 e 13 de outubro, e em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha, nos dias 17 e 18. As vendas para essas apresentações continuam regulares.