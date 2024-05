Coletes enviados ao Rio Grande do Sul - Reprodução

Publicado 09/05/2024 09:54 | Atualizado 09/05/2024 09:56

Rio - Nesta quarta-feira (8), a CCR Barcas realizou a doação de 370 coletes salva-vidas, divididos entre tamanhos adulto e infantil, para auxiliar no resgate às vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

Os itens foram entregues ao Sindicato Nacional dos Marinheiros e Moços de Máquinas em Transportes Marítimos e Fluviais, que ficou responsável pelo envio, atendendo ao pedido feito pelo Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul.

Marinha envia maior navio de guerra da América Latina

A Marinha do Brasil enviou, na tarde desta quarta-feira, o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) "Atlântico", o maior navio de guerra da América Latina, para ajudar as vítimas das enchentes e chuvas no Rio Grande do Sul.