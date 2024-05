Cidade de Deus tem sido alvo constantemente de operações da PM - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 09/05/2024 07:53 | Atualizado 09/05/2024 08:03

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (9), uma operação na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio.

Segundo a corporação, o objetivo da ação é prender criminosos que atuam na região. A PM visa também retirar barricadas das vias de acesso à comunidade e coibir roubos de veículos. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

Agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) atuam na localidade desde as primeiras horas da manhã. Através das redes sociais, moradores relatam a presença de veículos blindados.

A região têm sido alvo frequente de operação da PM. A Cidade de Deus, comandada pelo Comando Vermelho (CV) é palco de constantes guerras entre criminosos por disputa de território. Segundo a PM, o CV é a facção que promove maior parte dos conflitos armados na capital e no interior do estado.

um homem morreu após ser atingido por uma bala perdida, nas proximidades da Cidade de Deus. Segundo a Polícia Militar, Rafael Avelar da Silva, de 30 anos, voltava do trabalho quando foi baleado durante um ataque de criminosos à uma equipe que estava em um dos acessos da comunidade. A vítima não resistiu e morreu no local. Na madrugada desta quarta-feira (8),, nas proximidades da Cidade de Deus. Segundo a Polícia Militar, Rafael Avelar da Silva, de 30 anos, voltava do trabalho quando foi baleado durante um ataque de criminosos à uma equipe que estava em um dos acessos da comunidade. A vítima não resistiu e morreu no local.

rapaz será enterrado nesta quinta-feira (9) no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste; O velório está marcado para às 14h e o sepultamento deve começar a partir das 14h30. Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo a corporação, testemunhas estão sendo ouvidas e agentes atuam para identificar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos. O, na Zona Oeste; O velório está marcado para às 14h e o sepultamento deve começar a partir das 14h30.

Impactos

A Secretaria Municipal de Educação informou que oito unidades escolares foram impactadas pela operação na comunidade.

Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land e as clínicas da família José Neves e Lourival Francisco de Oliveira mantêm o atendimento à população. Segundo a SMS, apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas nesta manhã de quinta-feira (9).