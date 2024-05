Rafael Avelar da Silva voltava do trabalho, quando foi vítima de uma bala perdida - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 09/05/2024 06:51 | Atualizado 09/05/2024 07:15





Rafael tinha sido promovido recentemente no trabalho e estava em período de experiência no novo cargo, segundo sua mulher Daiane Souza."Ele estava muito feliz com isso, pois sempre almejou essa promoção para poder dar uma vida melhor para nós. Ele seria promovido agora, em agosto. Destruíram a gente de todas as formas possíveis. O Rafael era um pai maravilhoso, um filho maravilhoso, um marido maravilhoso", afirmou. Rio - O funcionário de um supermercado, Rafael Avelar da Silva, de 30 anos, morto após ser baleado na Cidade de Deus , na Zona Oeste, será enterrado nesta quinta-feira (9) no Cemitério do Pechincha, na mesma região. O velório está marcado para às 14h e o sepultamento deve começar a partir das 14h30.A vítima foi baleada no peito, na madrugada desta quarta (8), quando voltava do trabalho por um dos acessos da comunidade. Segundo a Polícia Militar, o disparo que atingiu o homem ocorreu no momento em que criminosos atacavam uma equipe da corporação.Ainda durante a tarde desta quarta (8) os familiares de Rafael estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realizar a liberação do corpo. No local, a mãe dele, Sandra Avelar, chegou a passar mal e ficar desacordada por alguns minutos. Após se recuperar, ela pediu por Justiça. “A única coisa que eu quero é justiça, que a justiça seja feita. Independentemente de como ele morreu, eu quero justiça, quero saber o que aconteceu com ele, para tirar a vida dele de uma tal maneira que nem eu mesma entendi", desabafou.Rafael tinha sido promovido recentemente no trabalho e estava em período de experiência no novo cargo, segundo sua mulher Daiane Souza."Ele estava muito feliz com isso, pois sempre almejou essa promoção para poder dar uma vida melhor para nós. Ele seria promovido agora, em agosto. Destruíram a gente de todas as formas possíveis. O Rafael era um pai maravilhoso, um filho maravilhoso, um marido maravilhoso", afirmou.

Nas redes sociais, amigos e familiares também lamentaram o caso. "Primo, só Deus sabe o que estou passando, nunca vou te esquecer. Você sempre foi trabalhador, quero justiça! Deus me perdoa, estou sem forças. Você conhece meu coração, muito triste. Como eu te amo, vai com Deus! Nós da família estamos arrasados!", lamentou uma prima.



Um colega de trabalho chegou a descrever Rafael como um pessoa excepcional, ótimo profissional, inteligente, íntegro e super família. Além disso, ele disse não acreditar na notícia da perda do amigo.

"Ouvi comentários sobre a perda de um funcionário enquanto trabalhava, e sem saber quem era já fiquei abalado. E justamente ao chegar em casa, depois de mais um dia de trabalho, ao acessar a rede social me deparo com a atualização do feed que não gostaria de ver. Você vai deixar saudade, principalmente dos nossos bate-papos sobre música, política, trabalho e família. Que Deus te receba em um melhor lugar! Que console e conforte os corações de cada parente, familiares e amigos", relatou.

Em outras publicações, mais amigos se despediram da vítima. "Nossa meu irmão, triste demais ter essa notícia. Deus conceda sua alma em um bom lugar! Acabou comigo essa notícia, toda vida te lembrarei. Muito triste!", lamentou um amigo.

"Assim que eu entrei no mercado como repositora, o Rafael foi uma das muitas pessoas que me ajudou muito, me ensinou muito coisa sobre mercearia. E hoje, na minha casa vendo jornal me deparo com essa triste notícia. Que Deus conforte o coração de todos familiares, da filhinha e da mulher dele. Que a Justiça seja feita, porque inocentes não podem perde suas vidas", disse outra colega de trabalho.

A vítima, além da mulher, deixa uma filha de seis anos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, testemunhas são ouvidas e agentes atuam para identificar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos.