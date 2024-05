Criminosos roubaram tubulação na rua Isidro de Figueiredo - Reprodução/Globo

09/05/2024

Rio - Uma tubulação de gás foi roubada de um condomínio no Maracanã, na Zona Norte da cidade, nesta quarta-feira (8). Durante a madrugada, criminosos invadiram o prédio, na Rua Isidro de Figueiredo, arrancaram os tubos e saíram arrastando o material pela rua.

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso, mas que “o comando do 6° BPM (Tijuca) continuará realizando reuniões com os moradores para debater as demandas da região”.A corporação também disse que reforçou o policiamento junto às unidades do programa Segurança Presente em pontos estratégicos. “A região conta ainda com o reforço de equipes do Regime Adicional de Serviço (RAS)",completou a nota.Já a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 18ª DP (Praça da Bandeira). “A delegacia solicita que a vítima vá à unidade e apresente mais informações para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos”.Os casos de roubo na região têm sido uma constante reclamação de moradores e empresários da Grande Tijuca. Segundo a associação de moradores Viga, há inúmeros furtos em série prejudicando os comerciantes do bairro de Vila Isabel.Na madrugada desta quarta-feira (9) uma câmera de segurança flagrou o momento em que um criminoso subiu em um muro para roubar fios de uma loja de costura na Rua Teodoro da Silva.