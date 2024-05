Material apreendido com o trio - Divulgação / Polícia Civil

Material apreendido com o trioDivulgação / Polícia Civil

Publicado 09/05/2024 12:29

Rio - Três traficantes disfarçados de entregadores foram presos, na noite desta quarta-feira (8), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, um dos homens, identificado como Amyr Cordeiro Cruz, conhecido como Mizinho, é um dos chefes da comunidade Cruza São Sebastião, no Leblon, Zona Sul.



A corporação informou que Mizinho e os dois comparsas, disfarçados de entregadores em duas motocicletas, estavam vendendo drogas via 'delivery'. Enquanto dois deles faziam a entrega, o terceiro dava cobertura. Com eles, os agentes da Polinter apreenderam dez tabletes de haxixe e cinco celulares.



De acordo com a Polícia Civil, diante da abordagem surpresa das equipes, o trio não teve tempo para se desfazer dos entorpecentes, sendo todos presos em flagrante por tráfico de drogas.

Após as formalidades legais, os traficantes foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.