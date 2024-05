Prisão aconteceu com apoio de agentes da Polícia Federal - Divulgação

Publicado 08/05/2024 15:01 | Atualizado 08/05/2024 19:44

Rio - Um homem de 44 anos, foragido da Justiça da Paraíba há 20 pelos crimes de associação criminosa e roubo qualificado, foi preso nesta quarta-feira (8), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, em ação conjunta da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas da Polícia Federal (Delepat/PF/RJ), a Ficco-RJ e a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ ).

De acordo com a Polícia Militar, a prisão foi feita com base em informações de inteligência repassadas pela corporação no estado nordestino.

O preso foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio e, depois dos procedimentos de praxe, foi transferido para o sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. A ordem foi registrada pela Delepat.