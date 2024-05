A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon) - Reprodução

Publicado 09/05/2024 14:59 | Atualizado 09/05/2024 15:09

Rio - Um foragido da justiça foi preso, na manhã desta quinta-feira (9), após dar entrada no Hospital Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio, com crise de apendicite. Segundo a polícia, Diego Francisco de Oliveira Carvalho, conhecido como Prejudicado, de 34 anos, fugiu da cadeia há pouco mais de um ano. Contra ele, havia um mandado de prisão aberto por tráfico.



De acordo com a PM, agentes do 23º BPM (Leblon) foram acionados após Diego dar entrada no hospital. Com apoio do Disque Denúncia e do Serviço de Inteligência do 1º Comando de Policiamento de Área (1ª CPA), os militares cumpriram o mandado de prisão.



Diego Francisco de Oliveira Carvalho, o 'Prejudicado', 34, foi preso na manhã desta quinta-feira (9) Divulgação / Disque Denúncia



Segundo informações do Disque Denúncia, Prejudicado é um dos integrantes do tráfico no Morro da Providência, na Gamboa, Zona Portuária, região dominada pelo Comando Vermelho (CV). Segundo informações do Disque Denúncia, Prejudicado é um dos integrantes do tráfico no Morro da Providência, na Gamboa, Zona Portuária, região dominada pelo Comando Vermelho (CV).

Após ser condenado a cumprir pena de 21 anos, Diego ficou preso por pouco mais de três. Em dezembro de 2022, ele ganhou o direito da visita periódica e, desde então, não retornou à prisão.



Em nota, a direção do Miguel Couto informou que o estado de saúde de Diego é estável. O criminoso segue internado sob custódia. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon).