Matheus de Souza Cardoso (E) e Luiz Henrique de Lima Cardoso (D) se conheceram antes do crime - Reprodução

Publicado 09/05/2024 13:12

Rio - A Justiça condenou, nesta quinta-feira (9), o acusado de esfaquear um jovem na Parada LGBTQIA+ de Niterói , na Região Metropolitana do Rio, em 2022. Matheus de Souza Cardoso esfaqueou Luiz Henrique de Lima Cardoso, de 22 anos, após um esbarrão e uma discussão durante o evento. O 3º Tribunal do Júri sentenciou o réu a 19 anos de prisão em regimento fechado por homicídio duplamente qualificado cometido por motivo fútil.

A juíza Nearis Carvalho Arce, que presidiu a sessão de julgamento, destacou que Matheus agiu com frieza, uma vez que Luiz Henrique estava desarmado e o réu não prestou socorro e voltou a se divertir na Parada. "Evidenciam-se, portanto, a frieza e o menosprezo pela vida humana durante a empreitada criminosa, pois o acusado, após um primeiro momento de discussão com a vítima, veio a avistá-la novamente, iniciando, então, outra briga, na qual veio a golpear com um estilete que comprara antes do evento em regiões sabidamente vitais", declarou a magistrada.

Segundo o laudo da necropsia, a vítima foi atingida no tórax, testa e região infra-ocular. A aplicação da sentença ainda considerou os danos psicológicos sofridos pelos familiares do jovem. "Vale registrar que a barbárie praticada causou grande clamor público e repercussão nos meios de comunicação, bem como inquestionável sensação de insegurança generalizada em nossa sociedade diante da audácia do réu”, afirmou a juíza. Matheus não vai poder recorrer em liberdade.

Relembre o caso

O crime aconteceu em 7 de agosto de 2022, durante a Parada LGBTQIA+, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. De acordo com testemunhas, a vítima e o agressor se esbarraram no evento e a irmã de Luiz Henrique separou os dois, que seguiram em direções opostas. Momentos depois, eles se encontraram novamente e Matheus deu 11 facadas no jovem. Uma das perfurações atingiu o olho, o que provocou traumatismo cranioencefálico, causa da morte apontada no laudo do Instituto Médico Legal (IML).