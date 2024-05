Caso foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução / @pmerj

Publicado 09/05/2024 13:02

Rio - Policiais militares prenderam, na manhã desta quinta-feira (9), um homem que carregava uma granada e drogas na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, os oficiais do 17º BPM encontraram o suspeito na rua Rua Monjolos, no bairro Pitangueiras. Após realizarem revista, os policiais apreenderam, junto da granada, 46 sacolés de maconha, 31 pinos de cocaína, um rádio de comunicação e um celular.

O suspeito, que não teve identidade revelada, foi encaminhado, com o material apreendido, à 37ª DP (Ilha do Governador).