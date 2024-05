Trem do ramal Japeri opera com intervalo irregular - Divulgação

Trem do ramal Japeri opera com intervalo irregularDivulgação

Publicado 10/05/2024 08:36 | Atualizado 10/05/2024 08:42

Rio - Passageiros dos trens da SuperVia enfrentam mais uma manhã de transtornos, nesta sexta-feira (10), por conta de um acesso indevido perto da estação de Edson Passos, em Mesquita, na Baixada. O episódio alterou a circulação das composições do ramal Japeri, no sentido Central, provocando atrasos.

Em nota, a SuperVia informou que alguns trens podem "aguardar ordem de circulação" para seguir viagem, e que o ramal está operando com intervalos irregulares.

Os passageiros com destino às estações Nilópolis (Olinda), Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Deodoro, Madureira, Engenho de Dentro, Silva Freire, Maracanã, São Cristóvão e Central do Brasil podem sofrer com os atrasos.