Itens podem ser entregas na sede da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, de segunda a sexta-feira - Divulgação / Cruz Vermelha

Itens podem ser entregas na sede da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, de segunda a sexta-feiraDivulgação / Cruz Vermelha

Publicado 10/05/2024 08:36 | Atualizado 10/05/2024 08:45

Rio - A Cruz Vermelha tem sido um dos principais pontos de coletas para doações que serão destinadas às vítimas das inundações do Rio Grande do Sul. Através das redes sociais, a instituição tem comunicado que as necessidades das pessoas afetadas mudaram à medida que a resposta humanitária evolui. Embora água e roupas tenham sido as principais doações, agora a prioridade são alimentos não perecíveis, material de limpeza e higiene, além de roupas íntimas para adultos e crianças. A mudança visa atender às necessidades mais imediatas.

De acordo com a gestora da filial estadual da Cruz Vermelha do Rio, Fávia Aires, embora haja grande oferta de roupas e água, atualmente há uma carência de doações de material de higiene e limpeza, o que se tornou uma prioridade para atender às necessidades. "Tudo muda muito rápido e assim está acontecendo com as necessidades da população atingida. Hoje, roupas e água não temos como receber nesse momento porque não temos espaço físico para colocar. Então peço que, caso consigam trazer doações, que deem prioridade a alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, material de limpeza e roupa íntima nova", ressaltou.

As pessoas que desejarem doar podem deixar os itens nas sedes da entidade, na Avenida Henrique Valadares, nº 114, no Centro do Rio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h.

Além dos apelos por contribuições, a instituição solicita a colaboração de empresas de logística capazes de transportar as doações para o Rio Grande do Sul, facilitando o rápido acesso aos suprimentos essenciais pelas vítimas. Em uma postagem nas redes sociais, o órgão enfatiza a importância da ajuda. "Você é dono ou responsável por uma empresa de logística? Precisamos de ajuda para nossas doações chegarem a Caxias do Sul, nossa filial parceira. Marquem as empresas de logística e transporte que vocês conhecem que possam ajudar nessa missão. Contamos com a nossa rede de amigos que estão ajudando tanto na campanha", ressaltou.

instituição também precisa de voluntários que ajudem no recebimento e organização dos materiais recebidos na sua sede. Para se voluntariar, basta enviar uma mensagem ao número do WhatsApp (21) 97036-0264 fazendo a solicitação e preencher o formulário. que ajudem no recebimento e organização dos materiais recebidos na sua sede. Para se voluntariar, basta enviar uma mensagem ao número do WhatsAppfazendo a solicitação e preencher o formulário.

O que doar:



- Alimentos não perecíveis

- Roupas íntimas para adultos e crianças

- Fraldas e materiais de higiene pessoal

- Produtos de limpeza

- Roupas de cama e banho

- Carregadores de celular e extensões elétricas

- Material escolar

- Brinquedos infantis

- Ração para animais

Pontos de doação da Cruz Vermelha no estado do Rio



– Rio de Janeiro (capital): Avenida Henrique Valadares, 114 - Centro;

– Niterói: Complexo Esportivo Caio Martins – Rua Presidente Backer, S/N - Icaraí (Entrada pela Rua Lopes Trovão);

– Nova Iguaçu: Rua Athaíde Pimenta de Morais, 835;

– São Gonçalo: Avenida Presidente Kennedy, S/N - Em frente ao número 901;

– Barra Mansa: Avenida Francisco Vilela de Andrade Neto, 18 - Centro;

– Barra Mansa: Rua Jonas Salk, 296 - Cotiara;

– Cabo Frio: Rua Roberto Silveira, 595 - Parque Central;