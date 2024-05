Ônibus de linha é tomado pelas chamas no Centro do Rio - Reprodução / @panisset_de

Publicado 10/05/2024 08:06 | Atualizado 10/05/2024 10:18

Rio - Um ônibus pegou fogo, na manhã desta sexta-feira (10), na Rua Santa Luiza, no Centro do Rio, perto da histórica igreja de Santa Luzia.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 6h30 para o combate às chamas. De acordo com o Centro de Operações Rio, a via está interditada para a realização do trabalho.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o veículo completamente tomado pelas chamas. Além do fogo, uma fumaça escura se espalhou pelo local, assustando quem passavam pela região.

O ônibus executivo, da viação Evanil, fazia a linha 1956 Cabuçu x Centro. Segundo o motorista do veículo, Eraldo da Conceição, que trabalha a 25 anos na empresa, ele havia deixado 40 passageiros no Edifício Garagem, cerca de cinco minutos antes do incêndio.

Em nota, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) informou que os passageiros e o motorista não ficaram feridos e que a empresa responsável pela linha já abriu procedimento interno para apurar as causas do incêndio.