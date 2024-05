Temperatura não deve passar dos 31°C nesta sexta - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/05/2024 09:53 | Atualizado 10/05/2024 11:43

Rio - Apesar da passagem de uma frente fria prevista para esta sexta-feira (10), no final de semana os termômetros vão voltar a subir em todo Rio de Janeiro, segundo a previsão do tempo.

Ao longo desta sexta, o céu irá variar entre nublado e parcialmente nublado, mas não deve chover. Já a temperatura estará em declínio e não vai passar dos 31°C, com mínima prevista de 20°C.

Durante a manhã o movimento na Praia do Leblon, na Zona Sul, foi calmo, com poucos pedestres e banhistas circulando na região.

O tempo volta a esquentar no sábado (11), quando os termômetros devem entrar em elevação, com máxima de 36°C e mínima de 18°C. No domingo (12), os termômetros devem variar entre 37°C e 21°C. Já na segunda-feira (13), as temperaturas devem ficar entre 38°C e 22°C .

Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, até segunda-feira (13) haverá redução gradativa de nebulosidade, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva.



Nesses dias, os cariocas ainda vão enfrentar um período de tempo seco. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30%, no período da tarde, em alguns pontos da cidade.

Esses números são considerados ‘estado de atenção’ na escala psicrométrica, desenvolvida pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), da Universidade de Campinas (Unicamp).



Esse panorama pode causar ou piorar quadros respiratórios, principalmente para quem já sofre com doenças como rinite alérgica ou asma. Confira as recomendações durante a baixa umidade:



- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;



- Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins, etc.;



- Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, etc.;



- Consumir água à vontade.