Rio visto da ponte Rio-Niterói na manhã deste sábado (11); cidade foi tomada pela névoa - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/05/2024 09:53 | Atualizado 11/05/2024 10:27

Rio - O Rio amanheceu, neste sábado (11), sob uma névoa, que já era prevista pelo Alerta Rio. Segundo especialistas, a formação da neblina é um fenômeno atmosférico comum e ocorre por uma combinação de fatores físicos e meteorológicos. A névoa foi se dissipando ao longo da manhã e a previsão é de céu parcialmente nublado com temperatura máxima de 36ºC, convidando os cariocas a desfrutar de um dia ensolarado e quente.

De acordo com o meteorologista Thiago Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno pode ser causada por quatro fatores diferentes: resfriamento noturno, umidade relativa elevada, estabilidade atmosférica ou topografia. De acordo com o especialista, esses elementos combinados contribuem para a formação de neblina nas primeiras horas da manhã, geralmente dissipando à medida que o sol aquece a superfície da Terra e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura e reduzindo a umidade relativa.

De acordo com o Alerta Rio, houve registro de névoa úmida no Aeroporto Santos Dumont. No entanto, nenhum voo foi afetado. Segundo especialistas, quando a restrição de visibilidade fica menor do que 1 km, forma-se um nevoeiro, o que não é o caso deste sábado (11).



Através das redes sociais, internautas comentaram sobre a presença do fenômeno. "O sol estava nascendo lindo e agora veio essa névoa", escreveu. "Acordar às 5h em um dia cheio de névoa é surreal de bom", disse outro.

Apesar da neblina, segundo o Alerta Rio, o tempo vai esquentar neste sábado (11). No domingo (12), os termômetros devem variar entre 37°C e 21°C. Já na segunda-feira (13), as temperaturas devem ficar entre 38°C e 22°C.

Nesses dias, os cariocas ainda vão enfrentar um período de tempo seco. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30%, no período da tarde, em alguns pontos da cidade. Esses números são considerados ‘estado de atenção’ na escala psicrométrica, desenvolvida pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), da Universidade de Campinas (Unicamp).



Esse panorama pode causar ou piorar quadros respiratórios, principalmente para quem já sofre com doenças como rinite alérgica ou asma.

Recomendações durante a baixa umidade:



- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;

- Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, etc.;

- Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol.;

- Consumir água à vontade.