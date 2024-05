Parte dianteira do veículo, um Fiat Uno prata, ficou destruída - Reprodução

Publicado 11/05/2024 10:42

Rio - Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro e colidir com um poste, na manhã deste sábado (11), na Avenida Vieira Souto, em Ipanema. O acidente ocorreu por volta das 7h na altura da Rua Teixeira de Melo.

Bombeiros do quartel de Copacabana foram acionados às 7h22 para a colisão. Segundo a corporação, o homem, ainda não identificado, teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul. Não há informações sobre o quadro de saúde do motorista.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o veículo, um Fiat Uno prata, aparece em cima do canteiro e com a parte dianteira destruída. Após atingir o poste, o motorista chegou a colidir com o busto de Józef Pilsudski, ex-primeiro-ministro da Polônia.