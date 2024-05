Com o vendedor, a polícia apreendeu 18 cartões de crédito, três máquinas e um celular - Divulgação / Polícia Civil

Com o vendedor, a polícia apreendeu 18 cartões de crédito, três máquinas e um celularDivulgação / Polícia Civil

Publicado 13/05/2024 08:55

Rio - Um vendedor ambulante foi preso, neste domingo (12), na Lapa, no Centro do Rio, suspeito de aplicar golpes com máquinas de cartão em turistas.

Segundo a polícia, Michael de Oliveira Azevedo foi detido após furtar dois cartões de um turista holandês e fazer duas transferências de R$ 1,7 mil por aproximação.



Michael trabalha como camelô durante as madrugadas, vendendo bebidas alcoólicas para frequentadores da Lapa. A 5ª DP (Mem de Sá) investiga se o ambulante integra uma quadrilha que atua na região cometendo o mesmo crime.

As investigações apontam que o grupo se aproveita da embriaguez das vítimas para alterar os valores digitados nas máquinas. Com o vendedor, os policiais apreenderam 18 cartões de crédito, três máquinas e um celular.