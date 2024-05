Ônibus bateu ao forçar uma ultrapassagem - Divulgação/MOBI Rio

Publicado 13/05/2024 16:09 | Atualizado 13/05/2024 16:26

Rio- Um ônibus da Polícia Militar bateu em um ônibus BRT no início da tarde desta segunda-feira (13).

De acordo com a concessionária Mobi Rio, o veículo da PM trafegava na pista seletiva do corredor Tranbrasil, quando forçou uma ultrapassagem para entrar na pista exclusiva do BRT e colidiu com um articulado da linha 90 (Fundão x Gentileza), na altura de Benfica, sentido Deodoro.

Apesar da forte colisão, não houve feridos.