Parlamentar do PP atua em Canoas com voluntários - Divulgação

Parlamentar do PP atua em Canoas com voluntáriosDivulgação

Publicado 13/05/2024 14:34 | Atualizado 13/05/2024 16:17

Canoas - O deputado federal Marcelo Queiroz (PP) foi para o Rio Grande do Sul, como voluntário, para apoiar na atuação em prol da população do estado, que passa pela maior catástrofe climática que já atingiu a região. Ele está na cidade de Canoas, para ajudar os desabrigados e ainda colaborar com o resgate de animais. Defensor da causa, ele conseguiu recolher 25 toneladas de ração para alimentar os pets perdidos ou abandonados nas áreas alagadas em campanha com outros dois deputados da causa de Minas e do Paraná.

"Não há como não se comover com a situação do Rio Grande do Sul. As imagens que vemos todos os dias são desoladoras. Além de arrecadar itens de cesta básica, água e medicamentos para a população, estou juntando o maior número de voluntários para que possamos dar a nossa contribuição neste momento difícil. Estamos ajudando ainda no resgate de animais perdidos ou abandonados. Qualquer colaboração já faz a diferença, o que não podemos é assistir de braços cruzados", disse.

O parlamentar também contou com a liderança do ex-secretário de Meio Ambiente Bernardo Egas e da estudante Thaís Tadeu, que se cotizaram e organizaram a ida de um ônibus com 26 pessoas, também dispostas a trabalhar pelas vítimas das enchentes e pelos animais. Entre os voluntários, estão veterinários e estudantes de Veterinária. Eles atuam junto a oito equipes de resgate, com barco e motos aquáticas. A equipe já conseguiu resgatar vários cachorros.

Os animais encontrados vão para triagem, passam por veterinários voluntários e depois vão para um abrigo improvisado, onde são catalogados.

A previsão é que esta semana ainda cheguem mais voluntários, arregimentados por Queiroz, para ajudar a equipe que está em Canoas.