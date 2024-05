Sede da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, recebe doações de segunda a sexta - Divulgação / Cruz Vermelha

Sede da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, recebe doações de segunda a sextaDivulgação / Cruz Vermelha

Publicado 13/05/2024 15:49 | Atualizado 13/05/2024 16:01

Rio - Sem espaço disponível para armazenamentos e triagens, a Cruz Vermelha pediu para as pessoas que forem doar mantimentos ao Rio Grande do Sul evitem levar roupas e sapatos para as sedes da organização no estado do Rio.



"Neste momento não podemos receber doações de roupas e sapatos. Infelizmente estamos sem local para armazenar e triar. Informaremos em breve quando for possível retornar com essas doações", informou a instituição por meio de .



A Cruz Vermelha tem sido um dos principais pontos de coletas para doações que serão destinadas às vítimas das inundações do estado gaúcho. Os itens prioritários para serem doados são:



- Produtos de higiene: pasta de dente, sabonete, fralda infantil, absorvente, fralda geriátrica, shampoo, condicionador, desodorante, aparelho de barbear

- Produtos de limpeza: rodo, vassoura, balde, cloro, desinfetante, sabão em pó, bombril, esponja, detergente de pia, álcool, panos de limpeza

- Alimentos não perecíveis: Arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, farinha de mandioca, sal, óleo, leite em caixa, café, salsicha em lata, macarrão, extrato de tomate, biscoitos doces e salgados

- Ração de animais

- Roupas íntimas

- Fraldas geriátricas e de crianças e brinquedos



Além dos apelos por contribuições, a instituição solicita a colaboração de voluntários e empresas de logística capazes de transportar as doações para o Rio Grande do Sul, facilitando o rápido acesso aos suprimentos essenciais pelas vítimas. Em uma postagem nas redes sociais, o órgão enfatiza a importância da ajuda.



"Você é dono ou responsável por uma empresa de logística? Precisamos de ajuda para nossas doações chegarem a Caxias do Sul, nossa filial parceira. Marquem as empresas de logística e transporte que vocês conhecem que possam ajudar nessa missão. Contamos com a nossa rede de amigos que estão ajudando tanto na campanha", ressaltou.



Pontos de coleta da Cruz Vermelha



– Rio de Janeiro (capital): Avenida Henrique Valadares, 114 - Centro;

– Niterói: Complexo Esportivo Caio Martins – Rua Presidente Backer, S/N - Icaraí (Entrada pela Rua Lopes Trovão);

– Nova Iguaçu: Rua Athaíde Pimenta de Morais, 835;

– São Gonçalo: Avenida Presidente Kennedy, S/N - Em frente ao número 901;

– Barra Mansa: Avenida Francisco Vilela de Andrade Neto, 18 - Centro;

– Barra Mansa: Rua Jonas Salk, 296 - Cotiara;

– Cabo Frio: Rua Roberto Silveira, 595 - Parque Central;