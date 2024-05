Prisão foi realizada por agentes da 13ª DP (Ipanema) - Reprodução

Publicado 14/05/2024 18:09 | Atualizado 14/05/2024 18:41

Rio - Uma mulher, condenada pelo crime de extorsão mediante sequestro, foi presa, nesta terça-feira (14) em um dos acessos ao Morro do Encontro, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.

O crime aconteceu no Rio Grande do Norte, em 2006. Segundo a Polícia Civil, no mesmo ano, ela fugiu para a cidade do Rio, onde estava morando desde então. As investigações apontaram que a mulher fez parte de uma quadrilha de sequestradores oriundos do Estado de São Paulo e do Ceará, que sequestravam pessoas para extorqui-las em diferentes regiões do Nordeste.

De acordo com o apurado, a função da mulher era passar informações em tempo real sobre as vítimas para os sequestradores. Durante o decorrer do processo, um dos alvos a reconheceu como integrante do grupo criminoso.

A prisão desta terça-feira (14) foi realizada por agentes da 13ª DP (Ipanema).