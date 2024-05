Disque Denúncia pede informações para esclarecer morte de Leonardo da Costa Pires - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 14/05/2024 17:54

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (14), um cartaz pedindo informações que ajudem a Polícia Civil a identificar e localizar os responsáveis pela morte do motorista Leonardo da Costa Pires , de 40 anos. A vítima foi baleada quando trafegava em um carro na Rua Ouro Fino, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na sexta-feira (11). Ninguém foi preso até o momento.

Ao ser baleado, Leonardo perdeu o controle do carro e capotou. A vítima morreu no local. Câmeras de segurança da região estão sendo analisadas e testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) na investigação do crime. A Polícia Civil tenta descobrir o que motivou a morte do motorista e quem são os responsáveis pelos disparos.

Quem tiver informações sobre a morte de Leonardo Pires pode denunciar de forma anônima ao Disque Denúncia: Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177.