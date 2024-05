Paulo César Peréio foi sepultado no Cemitério São João Batista, em Botafogo - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 14/05/2024 17:55 | Atualizado 14/05/2024 17:56

Rio - O ator e diretor Paulo César Peréio foi enterrado na tarde desta terça-feira (14) em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Após o velório no hall do cinema Estação Net Rio, no mesmo bairro, familiares e amigos acompanharam o corpo até o Cemitério São João Batista, onde o artista foi sepultado.

Aos 83 anos, Peréio tratava uma doença hepática e, no domingo (12), deu entrada no Hospital Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca. De acordo com a direção da unidade, ele chegou em estado grave e não resistiu.

velório contou com cartazes de trabalhos marcantes do ator e coroas de flores com escritas bem-humoradas , como o seu bordão "Sem frescura, P%#&@!". Associações de cinema e colegas, como Stepan Nercessian e Zezé Motta, presidente e vice do Retiro dos Artistas, também enviaram homenagens. O documentário "Peréio, eu te odeio", de Allan Sieber e Tasso Dourado, que retrata a vida do ator, foi exibido aos amigos e fãs, na sala 5 do Estação.

Em um momento emocionante, João Velho, filho de Peréio, derramou pipoca sobre o pai e exclamou "Pipoca é cinema" em homenagem. Em seguida, o irmão Thomaz Velho emendou "Viva, Peréio", seguido de aplausos e gritos gerais.

"Não tem tristeza, mas sim emoção da perda, do luto. No fundo, o final da vida do Peréio não foi só aqui no cinema, mas no Retiro dos Artistas, esse lugar incrível, espiritual e maravilhoso. O Peréio me ensinou a caminhar pela vida. Ele pegava a gente de carro e não dizia para onde estávamos indo. Ele ia viajar sem se planejar tanto. É importante a gente não se preocupar tanto com os detalhes e olhar para o todo. Para uma vida maior", declarou Thomaz.

O ator João Velho ressaltou que o pai era um amante de poesia. "O legado do meu pai no cinema, na cultura, no teatro, é inestimável. Ele falava que não era um ator dramático, mas uma personalidade performática. Ele estava o tempo todo vestindo a capa de super-herói, que era uma espécie de 'super anti-herói'. Meu pai era um poeta em seu jeito de encarar a vida", contou.

O artista, que nasceu no município de Alegrete, no Rio Grande do Sul, acumulou mais de 60 obras marcantes na TV, teatro e cinema, onde trabalhou com outros grandes diretores, como Glauber Rocha, Hector Babenco e Arnaldo Jabor. Na televisão, atuou nas novelas "Partido Alto", "Roque Santeiro", "Mandala", o "Salvador da Pátria", "A Viagem" e "Duas Caras".

Peréio foi casado com a atriz Cissa Guimarães durante 15 anos, entre 1975 e 1990, com quem teve dois filhos: Thomaz Velho e João Velho. Com a atriz Neila Tavares, o ator teve Lara Velho. O quarto filho, Gabriel, é fruto do casamento com Suzana César de Andrade. Desde 2020, ele morava no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá.