Seis fuzis foram apreendidos após confronto - Divulgação

Seis fuzis foram apreendidos após confrontoDivulgação

Publicado 16/05/2024 06:41 | Atualizado 16/05/2024 06:45

Rio - As polícias Federal e Militar prenderam, no fim da tarde desta quarta-feira (15), seis homens e apreenderam seis fuzis, uma pistola e duas granadas no bairro Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



A ação, coordenada pela Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu, ocorreu em conjunto com agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) e tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça Estadual do Rio.



Durante a ação, houve um confronto com criminosos, que acabaram presos em flagrante. Dentre os suspeitos havia um foragido da Justiça, em que contra ele havia condenações que somadas correspondem a 18 anos de prisão em regime fechado.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento da prisão. Em meio a gritos de "liberdade" e aplausos aos policiais, uma multidão se aglomerou enquanto os suspeitos eram levados pelos agentes.