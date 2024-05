Washington Carlos Nunes Rodrigues, também conhecido como Apolinho ou Velho Apolo - Daniel Castelo Branco/Arquivo/Agência O Dia

Washington Carlos Nunes Rodrigues, também conhecido como Apolinho ou Velho ApoloDaniel Castelo Branco/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 16/05/2024 10:37 | Atualizado 16/05/2024 12:28

Que falta vai fazer. Marcou minha infância e juventude ainda na rádio Nacional. Valeu @apolinhotupi pic.twitter.com/wShDdLLnzZ — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 16, 2024

Nos campos de terra e grama o grito da torcida tá embargado.



Nos deixou o Washington Rodrigues, o Apolinho dos “geraldinos” e “arquibaldos”. Gênio da comunicação esportiva, amava o Flamengo, mas torcia de paixão por todos os times cariocas.



O Rio vai te amar sempre. pic.twitter.com/cgZEIbrId5 — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) May 16, 2024

Apolinho estava internado no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca para tratar de um câncer.O corpo será velado nesta quinta-feira (16), a partir do meio-dia, no salão nobre da sede do Flamengo, na Gávea. O enterro vai acontecer às 16h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.A Prefeitura do Rio divulgou uma nota de pesar, lamentando a perda do radialista carioca."Nos campos de terra e grama o grito da torcida tá embargado. Nos deixou o Washington Rodrigues, o Apolinho dos “geraldinos” e “arquibaldos”. Gênio da comunicação esportiva, amava o Flamengo, mas torcia de paixão por todos os times cariocas. Rio vai te amar sempre."O presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Carlo Caiado (PSD), também prestou uma homenagem ao radialista por meio das redes sociais. A publicação também citou o jornalista esportivo Antero Greco, que morreu nesta quinta-feira (16), em São Paulo, aos 69 anos.