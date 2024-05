O caso Rua Honório, no Cachambi, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta (14) - Reprodução

Publicado 16/05/2024 09:43

Rio - Criminosos armados tentaram realizar assaltos na Rua Honório, no Cachambi, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (15). A ação foi registrada por uma câmera de segurança da região que flagrou o momento em que três homens armados em duas motocicletas aproveitam o sinal fechado para tentar roubar dois veículos.



Na gravação é possível ver o momento em que os carros estão parados logo atrás de um ônibus, quando os bandidos chegam na contra-mão. Na ação, uma das motos para entre dois veículos, enquanto um dos criminosos desce da garupa da segunda motocicleta, que para ao lado de um dos carros. Ameaçando os motoristas, eles tentam abrir a porta do carona de ambos automóveis, que permanece fechada.



Em um dos trechos do vídeo, os bandidos chegam a bater no vidro dos carros para que a porta fosse aberta, no entanto, os condutores não abrem e conseguem fugir. O caso aconteceu por volta das 19h e durou menos de 1 minuto.