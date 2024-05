Suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Marabá, no Pará - Evangelista Rocha

Publicado 16/05/2024 13:14 | Atualizado 16/05/2024 13:31

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam, na manhã desta quinta-feira (16), um homem de 25 anos suspeito de matar um sargento da Polícia Militar e mais duas pessoas em uma casa de shows em Paraíba do Sul, cidade do Centro-Sul Fluminense. Ele estava foragido no Pará, onde também matou outras duas pessoas, segundo a investigação.

De acordo com a PF, o homem tinha dois mandados de prisão em aberto: um pelos assassinatos na Paraíba do Sul, em outubro de 2022, onde, na mesma casa de show, ele atirou em outras três pessoas, e o outro pelos homicídios no Pará, que aconteceram em maio de 2020, em um posto de gasolina na cidade de Novo Repartimento.

O suspeito chegou a ser preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em agosto de 2020, no entanto, em março de 2021, saiu da prisão por medida cautelar para tratamento médico. Desde então, ele está foragido da Justiça.

Ainda segundo a PF, após ser localizado por policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) e do Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas (GISE/PF), o preso, que não teve identidade revelada, foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Marabá, para ser encaminhado ao sistema prisional.