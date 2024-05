Caminhão carregado de pneus caiu na ribanceira após o acidente - Reprodução

Publicado 16/05/2024 13:30 | Atualizado 16/05/2024 15:43

Rio - Duas pessoas ficaram feridas e um caminhão caiu em uma ribanceira após um engavetamento na Serra das Araras, no sentido Rio de Janeiro, na altura de Piraí, na manhã desta quinta-feira (16).

A colisão envolveu dois caminhões e dois carros, próximo ao km 231. Um dos automóveis ficou pendurado na mureta da serra após ser atingido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas feridas foram socorridas.



Na região, o trânsito precisou ser totalmente interditado por quase duas horas para retirada dos veículos. As duas faixas foram liberadas por volta das 11h28.



Por conta do fechamento da via, o congestionamento chegou a cerca de 11 km de extensão. Equipes seguem trabalhando no local para retirar o caminhão que caiu na ribanceira.

Segundo a concessionária CCR RioSP, o controle operacional foi acionado às 9h05 para atender a ocorrência. As equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da empresa atenderam as duas vítimas, ocupantes do caminhão que caiu na ribanceira. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.