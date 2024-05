Sol entre nuvens na Praia da Bica, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 16/05/2024 16:14 | Atualizado 16/05/2024 16:46

Rio - Parece que o outono finalmente chegou. O tempo instável, com céu parcialmente nublado, chuva isolada e previsão de ressaca, registrado no Rio nos últimos dias deve continuar ao longo do fim de semana. De acordo com o Sistema Alerta Rio, da Prefeitura, nesta sexta-feira (17) as temperaturas devem subir, mas voltarão a cair no sábado, com mínima de 19 °C.



A queda na temperatura é resultado de ventos úmidos vindos do oceano e de uma frente fria proveniente do Sul do país. A partir desta quinta-feira (16) há aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil, com previsão de ondas de até 3 metros de altura. O alerta vai até sábado.

Na Praia da Bica, na Ilha do Governador, o sol entre nuvens e o vento afastaram os banhistas da faixa de areia.