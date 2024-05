O acidente ocorreu na estação de Manguinhos, na Zona Norte - Marcos Porto/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 16/05/2024 16:41 | Atualizado 16/05/2024 17:22

Rio - A sobrevivente de um acidente de trem em Manguinhos , na Zona Norte do Rio, segue internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A vítima ainda não foi identificada. O atropelamento aconteceu na noite de terça-feira (14). Michelle Candido Baptista morreu na hora.