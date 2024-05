Wesley de Andrade Camilo, conhecido como "Atacante ou Jacundar", é considerado foragido - Divulgação

Wesley de Andrade Camilo, conhecido como "Atacante ou Jacundar", é considerado foragidoDivulgação

Publicado 16/05/2024 16:54 | Atualizado 16/05/2024 17:32

Rio - O Disque Denúncia divulgou nesta quinta-feira (16) um cartaz que pede informações sobre a localização do foragido Wesley de Andrade Camilo, conhecido como 'Atacante' ou 'Jacundar'. Ligado à facção Comando Vermelho, ele é apontado como a principal liderança do tráfico de drogas no bairro do Jacundá, em Rio Bonito, na Região Metropolitana

De acordo com as investigações da 119ª DP (Rio Bonito), Wesley e mais três pessoas estiveram envolvidos na execução de um homem no Sítio São Judas Tadeu, na Rua Mendes, em julho de 2022. Após o homicídio, a quadrilha ainda teria roubado celular da companheira da vítima, documentos e chaves de veículos.

O crime teria sido cometido porque o casal possuía um areal ilegal no sítio onde moravam. No fim de 2021, as vítimas receberam ligações de um traficante do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, exigindo o pagamento de R$ 2,5 mil para que os dois mantivessem o funcionamento do areal. No entanto, o casal se negou a pagar, o que motivou a execução por parte dos criminosos.

No início de 2023, a 2ª Vara Criminal de Rio Bonito expediu um mandado de prisão contra Wesley pelo crime de homicídio qualificado. O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização do foragido sejam repassadas por meio de:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ



A Polícia Civil ressalta que o anonimato é garantido.