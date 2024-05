Edson integra a organização criminosa chefiada pelo PM Rafael do Nascimento Dutra, o Sem Alma - Reprodução

Publicado 20/05/2024 14:45 | Atualizado 20/05/2024 16:07

bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Corregedoria da PM estavam desde as primeiras horas da manhã procurando por ele. Rio - O policial militar Edson Costa Ribeiro, suspeito de envolvimento na morte de um colega de farda, foi preso nesta segunda-feira (20) ao se entregar no 16º BPM (Olaria). O agente é apontado como um dos seguranças do. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Corregedoria da PM estavam desde as primeiras horas da manhã procurando por ele.

Daniel Mendonça Silva foi assassinado a tiros em frente a sua casa, em Marechal Hermes, Zona Norte, em abril do ano passado. Na ocasião, homens encapuzados atiraram contra o agente que já tinha sido preso acusado de integrar a quadrilha do contraventor Bernardo Bello.



Segundo as investigações, os criminosos chegaram ao local e lá ficaram por cinco horas. Quando a vítima saiu de casa, foi abordada e morta pelo grupo. A ação foi gravada por câmeras de segurança da Rua Piraí. Daniel chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu. No local do crime, agentes da DHC recolheram 14 estojos de fuzil, calibres 762 e 556. , em Marechal Hermes, Zona Norte, em abril do ano passado. Na ocasião, homens encapuzados atiraram contra o agente que já tinha sido preso acusado de integrar a quadrilha do contraventor Bernardo Bello.Segundo as investigações, os criminosos chegaram ao local e lá ficaram por cinco horas. Quando a vítima saiu de casa, foi abordada e morta pelo grupo. A ação foi gravada por câmeras de segurança da Rua Piraí. Daniel chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu. No local do crime, agentes da DHC recolheram 14 estojos de fuzil, calibres 762 e 556.

PM Rafael do Nascimento Dutra, o 'Sem Alma'. O grupo é responsável por diversos homicídios no Rio. Uma das características do bando é monitorar as vítimas e esperar o melhor momento para a prática dos homicídios. A maioria das execuções são feitas com armas de grande porte e de uso restrito. As investigações apontam que Edson integra o novo 'escritório do crime', chefiado pelo. O grupo é responsável por diversos homicídios no Rio. Uma das características do bando é monitorar as vítimas e esperar o melhor momento para a prática dos homicídios. A maioria das execuções são feitas com armas de grande porte e de uso restrito.

O PM será encaminhado à unidade prisional da corporação, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, Edson será submetido a um procedimento administrativo disciplinar, que pode resultar na exclusão do agente. A corporação ressaltou, ainda, que não compactua com desvios de conduta na tropa.