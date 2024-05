Agente faziam patrulhamento na região no momento da prisão - Reprodução

Agente faziam patrulhamento na região no momento da prisãoReprodução

Publicado 21/05/2024 07:55

Rio - Um criminoso foi preso, na madrugada desta terça-feira (21), na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Conhecido como Porquinho, contra ele havia três mandados de prisão.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão foi realizada por agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSI) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas(BPVE).

Porquinho era foragido da Justiça do estado do Ceará, no Nordeste brasileiro.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.