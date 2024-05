Jacaré invade área residencial na Cidade de Deus - Rede Social

Publicado 21/05/2024 08:26

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um jacaré em uma área residencial sendo capturado por moradores na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira (20). Pelas imagens é possível ver pessoas aglomeradas em volta do animal, incluindo crianças, enquanto um homem o retira do local uma corda.



Ainda na gravação, o réptil aparece sendo atacado por dois cachorros e aparenta estar assustado. Apesar disso, testemunhas alegam que o jacaré foi devolvido em segurança ao seu habitat natural. "Ninguém maltratou o jacaré. Eu moro na localidade, o menino conseguiu dominar o animal pela corda e colocou ele de volta ao ambiente dele", disse um rapaz nas redes sociais.

VEJA: Um Jacaré apareceu agora há pouco na casa de moradores da Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio.



Segundo relatos, o jacaré teria vindo de um 'valão' que fica próximo ao prédio onde ele foi encontrado. A Cidade de Deus está localizada na região de Jacarepaguá, Zona Oeste, onde esses animais aparecem com frequência.Para o biólogo Mário Moscatelli, o vídeo retrata o que não pode ser feito em casos como esses, tanto para segurança das pessoas como dos animais (nativo e cães)."Inicialmente o animal em hipótese alguma deve ser molestado pois está já sob intenso estresse e, portanto violento por conta de querer se defender", explica.Moscatelli reforça ainda que se o jacaré não for incomodado, ele não irá atacar. "De imediato ao verificar o animal nativo, há três possibilidades: 1- Corpo de Bombeiros; 2 - Patrulha ambiental do município; 3 -Instituto Jacaré do professor Ricardo que trabalha exclusivamente com esse tipo de animal", disse.No início do mês, um adolescente foi mordido por um jacaré ao entrar em um córrego para pegar uma pipa também na Cidade de Deus. Alerrandro Gomes da Silva, de 12 anos, foi socorrido pelo próprio irmão, que entrou na água para resgatá-lo após outras crianças afugentarem o animal com pedras. Segundo a mãe do menino, Thiciane Karem da Silva, ele e outras crianças entraram no brejo sem perceber a presença do animal.