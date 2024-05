ONG já doou mais de 600 toneladas de alimentos ao Rio Grande do Sul - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/05/2024 14:33

Rio - A ONG Ação da Cidadania anunciou a queda de 90% nas doações financeiras para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, em relação aos primeiros dias da campanha Emergências. A arrecadação, realizada via pix ou pelo site da ONG, é convertida em donativos como alimentos e produtos de higiene e limpeza."Hoje, a gente olha os galpões cheios, com muitos mantimentos, mas isso está sendo distribuído rapidamente, o que chega já é doado quase que imediatamente", explica o diretor executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo Afonso.No início da ação, a AdC distribuiu mais de 600 toneladas de materiais em todo o estado do Rio Grande do Sul e ainda há mais mil toneladas de produtos, que devem ser entregues nos próximos dias. A entidade prevê, no entanto, envio de apoio humanitário por algumas semanas, ou até meses.A maior parte da queda de doações financeiras foi de pessoas físicas, com redução significativa na ajuda de empresas.Ao, a organização explicou que a grande necessidade neste momento é levar alimentos para abastecer as cozinhas solidárias locais, espaços que preparam e distribuem comida para abrigos e pessoas que estão desalojadas. Também há entrega água mineral, kits de higiene e limpeza, fraldas, leite em pó, ração para animais, cobertores e colchões para abrigos, cozinhas comunitárias, asilos, hospitais e associações de moradores.As doações financeiras podem ser realizadas através do pix sos@acaodacidadania.org.br ou pelo site da entidade. A ONG informou ainda que não está mais recolhendo roupas, já que não é mais uma necessidade das vítimas da enchente.