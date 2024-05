Moto em trilhos dos Arcos da Lapa interrompeu translado de bondinho de Santa Teresa nesta segunda-feira (20) - Reprodução

Moto em trilhos dos Arcos da Lapa interrompeu translado de bondinho de Santa Teresa nesta segunda-feira (20)Reprodução

Publicado 21/05/2024 15:53

Rio - Dois homens em uma moto interromperam o translado de um bondinho de Santa Teresa ao acessarem os trilhos dos Arcos da Lapa, na zona central do Rio, nesta segunda-feira (20).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dupla no meio do arqueduto. No caminho, a moto chega a agarrar nos trilhos. Ao ver o bonde se aproximando, os homens contornam o veículo com dificuldade para sair do local.

Por causa do fato, os passageiros e o maquinista tiveram que aguardar a saída da moto para seguir viagem.

Segundo a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), por meio da Central Logística, companhia responsável pela operação dos bondes de Santa Teresa, os homens acessaram indevidamente a via, que está sinalizada.

A Setram ainda destacou que tão logo o erro foi verificado, eles se retiraram sem causar prejuízo à operação dos bondinhos.