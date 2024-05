Camila Reis era estudante de Engenharia Química na UFFRJ - Rede Social

Camila Reis era estudante de Engenharia Química na UFFRJRede Social

Publicado 23/05/2024 06:53 | Atualizado 23/05/2024 10:54

Rio - Uma estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) morreu, nesta quarta-feira (22), após ser atropelada por um caminhão na BR 465, antiga Estrada Rio-São Paulo, altura do km 49, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, Camila Reis Florêncio estava de bicicleta quando foi atingida.

O caso ocorreu por volta das 19h e o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima morreu ainda no local. Após a colisão, a bicicleta da estudante ficou completamente destruída. Até o momento, não há informações sobre o motorista do caminhão.



Em nota, a universidade lamentou a morte da aluna, que fazia o curso de Engenharia Química. "A Administração Central se solidariza com família e amigos neste momento de dor", disse.



Horas antes, Camila chegou a postar uma foto nas redes sociais. Conhecida como Paulista, amigos relatam que a jovem entrou na faculdade em busca de um sonho. "Custa muito você sair de sua cidade e deixar seus familiares para buscar um sonho, mas não deveria custar nossas vidas. A paulista era uma menina incrível e sempre será lembrada por todos com muito carinho, vai deixar muita saudade", disse um amigo.



"Cami, nem Deus sabe o quanto eu ainda vou te amar! obrigada por me proporcionar momentos incríveis, eu sou abençoada por você ter passado na minha vida. Para sempre a melhor das melhores amigas. Cuida de nós aí de cima que eu cuido de tudo aqui embaixo. Descanse em paz menina maluquinha", lamentou mais uma amiga.



Ainda nas redes, diversas pessoas descrevem Camila como uma menina incrível, que sempre será lembrada com carinho. O local e horário do enterro ainda não foram divulgados.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.