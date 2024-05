Chamas atingiram estabelecimento na noite desta quarta (22) - Reprodução

Chamas atingiram estabelecimento na noite desta quarta (22)Reprodução

Publicado 23/05/2024 08:52 | Atualizado 23/05/2024 12:58

Rio - Um incêndio atingiu uma loja de estofados na noite desta quarta-feira (22) em Vila Isabel, na Zona Norte, e assustou moradores do entorno e pedestres.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Tijuca, com apoio de militares das unidades de Vila Isabel e Benfica, foram acionados às 21h25. Ao chegarem, as equipes isolaram o local e, pouco depois, conseguiram apagar as chamas.

O incêndio ocorreu na Rua Souza Franco, altura no número 105, bem perto da movimentada Teodoro da Silva. Segundo informações de testemunhas, tudo o que estava na loja, que fazia reforma de estofados, foi perdido. Não houve, porém, feridos.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições do imóvel. Não foram divulgadas as circunstâncias do incêndio.