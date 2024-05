Revólver, granada, drogas e um rádio transmissor foram apreendidos - Reprodução / @pmerj

Publicado 23/05/2024 12:57 | Atualizado 23/05/2024 13:01

Rio - Dois suspeitos foram baleados durante confronto com policiais militares em Anchieta, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo a PM, uma equipe do 41° BPM (Irajá) passava pela Avenida Nazaré, próximo à Rua Tomás Édison, quando encontraram os criminosos. Com eles, um revólver, uma granada, drogas e um rádio transmissor foram apreendidos.



Os dois bandidos, que não tiveram as identidades reveladas, foram socorridos após o conflito e levados ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte. O estado de saúde deles não foi divulgado.



A corporação não informou em qual delegacia o caso foi registrado.