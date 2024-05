Parlamentar estava internado tratando um câncer no fígado - Rafael Wallace / Alerj

Publicado 27/05/2024 07:43 | Atualizado 27/05/2024 10:22

Rio - O deputado estadual Otoni de Paula Pai (MDB) morreu, na madrugada desta segunda-feira (27), aos 71 anos. O parlamentar estava tratando um câncer no fígado. Seu quadro teve uma piora nos últimos dias e ele precisou ser entubado. O deputado estava internado no CTI do Hospital Américas Medical City, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Neste domingo (26), através das redes sociais do parlamentar, havia sido divulgado uma nota informando que Otoni foi transferido para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) por conta do seu enfrentamento contra a doença. A morte foi confirmada às 2h30.

Otoni é pai do deputado federal Otoni de Paula (MDB). Ele costumava usar o nome Otoni de Paula Pai para diferenciar do filho. Ele também é pai do ex-presidente da Superintendência e Desportos do Rio de Janeiro (Suderj) e pré-candidato a vereador do Rio, Renato de Paula.



Entre 1988 e 1992, Otoni Pai foi vereador em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em 2022, foi eleito deputado estadual, com mais de 41 mil votos. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), era presidente da Comissão de Defesa Civil.



O velório será nesta terça-feira (28) a partir das 10h no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio. O sepultamento está marcado para as 15h no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada.

Repercussão

O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, disse que recebeu com tristeza a notícia. Em uma postagem, o deputado afirmou que ele era atuante e que conquistava todos ao seu redor com carisma, fé, caráter e disposição. "Vai com Deus, amigo", finalizou. A Casa também lamentou a morte e suspendeu as audiências públicas e reuniões de comissões parlamentares e a sessão plenária desta terça-feira (28).

O governador Cláudio Castro decretou luto oficial de três dias. Nas redes sociais, ele afirmou que a política fluminense perdeu um político atuante e um homem de Deus. "Como pastor e parlamentar, devotou, com amor e integridade, sua vida em favor da comunidade e inspirou muitos com sua fé e bondade, deixando para todos um grande ensinamento sobre o verdadeiro espírito de servir", escreveu.

Washington Reis, secretário estadual de Transportes e presidente do MBD-RJ também prestou homenagem ao parlamentar. Na publicação, ele afirmou que Otoni de Paula deixa um legado de serviços prestados ao RJ. "Sua partida é uma perda irreparável para a política e para todos que o conheceram. O Rio de Janeiro está de luto pela perda de um gigante da política fluminense. Descanse em paz, querido", disse.

O deputado estadual Samuel Malafaia contou que Otoni era um dos deputados com quem ele mais conversava no dia a dia. "Mais do que um colega de parlamento, Otoni foi um querido e dileto amigo. Hoje o dia amanheceu cinzento, triste com a notícia de sua morte. Gentil com todos, sorriso farto, temente a Deus, partilhávamos de muitos ideais em comum. E isso nos aproximava. Otoni, meu bravo guerreiro, que Deus o receba em sua infinita misericórdia", escreveu.

O deputado federal e ex-prefeito Marcelo Crivella também usou as redes para falar sobre o falecimento do deputado. No texto publicado, Crivella diz que Otoni combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé. "Hoje o Rio amanheceu triste. Partiu o servo de Deus Otoni de Paula pai. O céu está alegre. Que Deus nos console a todos nesses momentos de dor e de saudade", disse.