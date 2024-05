Arma e munições foram apreendidas pelos policiais - Divulgação / @pmerj

Publicado 27/05/2024 11:02

Rio - Um homem armado foi preso em flagrante por policiais militares na madrugada desta segunda-feira (27), após roubar uma casa, junto de mais duas pessoas, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

Segundo a PM, uma equipe do 12° BPM (Piratininga) foi acionada para checar a ocorrência, que "poderia resultar em um possível sequestro". Chegando no local, os agentes encontraram o homem detido por moradores. Ele carregava um revólver e munições, que foram apreendidos pelos policiais. Os outros dois envolvidos fugiram com os objetos roubados da casa.

Ainda de acordo com a corporação, o preso, que não teve identidade revelada, estava com alguns ferimentos, e, por isso, foi conduzido ao Hospital Estadual Azevedo Lima, localizado no Fonseca, Zona Norte da cidade. O estado de saúde, no entanto, não foi divulgado.

O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu).