Com faixas presas nos veículos, os profissionais pedem mais segurança - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/05/2024 11:03 | Atualizado 27/05/2024 11:44

Rio - Motoristas de vans de fretamento e turismo protestam, na manhã desta segunda-feira (27), em uma carreata contra a violência no Rio. De acordo com o grupo, os casos de assaltos têm aumentado e a falta de segurança gera medo nos profissionais. A concentração ocorreu na Ilha do Fundão e o grupo foi em direção ao Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul.

Segundo os motoristas, a Avenida Brasil é apontada como um dos lugares de maior risco de assaltos. Com faixas presas nos veículos, os profissionais pedem segurança nas principais vias expressas. "Segurança pública, exigimos abordagem das vans principalmente em vias expressas", diz um dos cartazes. "Fretamento e Turismo gritam por socorro", foi escrito em outro.

De acordo com informações do grupo, cerca de 20 vans são roubadas por semana, causando prejuízos que podem chegar a R$ 400 mil. Além dos roubos, os profissionais relatam que são vítimas de agressões físicas e verbais durante as abordagens de criminosos.

Na última atualização do Centro de Operações Rio (COR), os manifestantes estavam no Túnel Santa Bárbara, em direção ao Palácio da Guanabara. Por conta do protesto, o trânsito é lento no trecho com reflexos no túnel. A Polícia Militar, Guarda Municipal e CET-Rio acompanham a carreata.