Moradores registraram um intenso tiroteio em Rio das PedrasReprodução

Publicado 27/05/2024 08:44

Rio – Um confronto entre criminosos rivais voltou a assustar moradores de Rio das Pedras, na Zona Oeste, na madrugada desta segunda-feira (27). A região vive uma intensa onda de violência devido a disputa de território entre milicianos e traficantes.



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a sequência de tiros que se estenderam até o início da manhã.



Ainda nas redes sociais, moradores que vivem em meio ao fogo cruzado relataram a rotina de medo. “Muito triste o que Jacarepaguá está vivendo! Nunca imaginei presenciar tudo isso na Gardênia e Rio das Pedras. Triste demais com isso. Quem apoia qualquer tipo de facção deveria se mudar daqui e nos deixar em paz”, disse uma moradora.



"Como que dorme agora depois desses tiros no Rio das Pedras? Que Deus proteja nós moradores", disse outra.



"Rio das Pedras começou com essa guerra de facções, pena que nessa briga bala perdida acerte gente inocente. O Rio de Janeiro está entregue nas mãos dos bandidos. Povo de bem não tem paz”, lamentou mais uma.



Segundo a Polícia Militar, agentes do18º BPM (Jacarepaguá) reforçam o policiamento na comunidade, com o objetivo de reprimir a movimentação de criminosos que atuam em uma intensa disputa territorial.



Sob forte influência de milicianos, a região de Rio das Pedras e Gardênia Azul têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.



Disputa também na Zona Norte





O fim de semana foi marcado por outra onda de tiroteios também em comunidades da Zona Norte. No Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, novos confrontos foram registrados por moradores. Segundo relatos, traficantes tentavam expandir seus territórios.

No Morro dos Macacos, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), criminosos do Comando Vermelho (CV), do Morro do São João, no Engenho Novo, tentaram tomar a região. O tiroteio teve início por volta das 22h de sábado (25) e se estendeu pela madrugada de domingo. Segundo a PM, agentes da UPP Macacos reforçaram o policiamento.



Já no Complexo da Pedreira, o confronto aconteceu quando traficantes do Complexo do Chapadão, entre Costa Barros e Guadalupe, tentaram invadir a comunidade. Ligados ao CV, os criminosos querem dominar a comunidade, atualmente controlada pelo TCP.



Ainda de acordo com a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) estiveram no Complexo da Pedreira, após receberem informações do setor de inteligência sobre a tentativa de invasão do grupo rival. Durante a ação, os agentes foram atacados e houve troca de tiros. Depois de estabilizar a área, um fuzil AK-47 foi apreendido e a ocorrência encaminhada para a 39ª DP (Pavuna).