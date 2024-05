No feriado, fiéis se reúnem para preparar tapetes de sal - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/05/2024 10:38

Rio - Nesta quinta-feira (30) é feriado de Corpus Christi e diversos serviços vão sofrer alterações no funcionamento ao longo do dia. Confira como será o funcionamento de escolas, bancos, transportes, comércios e saúde:

Escolas públicas

As escolas públicas do Rio não vão funcionar durante o feriado e terão ponto facultativo na sexta-feira. As aulas voltam normalmente na segunda-feira (3).

Saúde

Os hospitais e as unidades de pronto atendimento (UPAs) funcionam normalmente durante o feriado de Corpus Christi. O atendimento ambulatorial nas unidades seguirá os agendamentos já definidos para cada paciente.

O serviço Samu 192 da capital está preparado para continuar a atender às demandas da população durante 24 horas por dia.

O Hemorio segue aberto para doações de sangue. O atendimento é das 7h às 18h, na Rua Frei Caneca 8, no Centro.

O funcionamento da RioFarmes será interrompido no feriado e só retorna na segunda (3).

Os dois centros de diagnóstico por imagem do Governo do Estado também funcionarão no feriado. O Rio Imagem do Centro do Rio e da Baixada, em Nova Iguaçu, atenderão normalmente na quinta-feira (30) e estarão abertos na sexta-feira (31), das 7h às 19h, para a realização de exames de mamografia, raios-x, tomografia e ressonância.

Na cidade, as unidades 24 horas da rede municipal de saúde – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III – funcionarão normalmente.

O Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, terá funcionamento normal nos pontos facultativos da quinta e da sexta-feira (30 e 31) e também no sábado (1º).

O Super Centro Carioca de Vacinação unidade Parkshopping Campo Grande funcionará de acordo com o horário do centro comercial.

As unidades de Atenção Primária – centros municipais de saúde, clínicas da família, centros de atenção psicossocial, policlínicas e centros municipais de reabilitação – funcionarão das 8h às 12h na quinta-feira (30); e não abrirão na sexta-feira (31). No sábado, funcionarão em seus respectivos horários.

Transportes

Barcas

A CCR Barcas vai funcionar seguindo horários da grade de domingos e feriados na linha Araribóia. As partidas acontecem de hora em hora. De Niterói para o Rio, as viagens vão ser realizadas entre 5h30 e 23h30. No sentido oposto, entre 6h e 23h.

As linhas Charitas e Cocotá não vão funcionar. Já a linha Paquetá também vai seguir grade horária de domingos e feriados.

Trem

A circulação dos trens da SuperVia vai seguir a grade horária de domingos e feriados, das 6h às 20h, operando em horários fixos. Na sexta (31), o funcionamento volta ao normal, de 5h às 22h.

Metrô

A operação do metrô vai seguir o esquema de feriado, das 7h às 23h, porém, a concessionária vai realizar uma manutenção programada no sistema.

Por isso, a linha 2 vai operar somente entre as estações Pavuna e Estácio, com transferência entre as linhas 1 e 2 na Estácio.

Na sexta, o funcionamento volta à normalidade, das 5h à 0h.

Já as linhas do Metrô na Superfície (Antero de Quental-Gávea e Botafogo-Gávea) vão operar das 7h às 22h30 no feriado.

BRT

O BRT também vai funcionar com horário diferenciado, seguindo a grade horária de operação dos sábados.

Bancos

As agências bancárias do Estado do Rio não vão funcionar durante o feriado de Corpus Christi. Contas e carnês vencidos na quinta poderão ser pagos na sexta sem acréscimo.

Caixas eletrônicos e canais digitais vão funcionar normalmente para demais transações financeiras, como transferências e pix.

INSS

As unidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não vão funcionar nos dias 30 e 31 de maio, voltando somente na próxima segunda-feira (3).

Os serviços podem ser acessados por meio do aplicativo Meu INSS. É possível requerer benefícios, emitir documentos e extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. A Central 135 também terá atendimento eletrônico disponível 24h por dia.

Comércios

Shoppings

Durante o feriado, os shoppings do Rio vão funcionar com o horário dos domingos, abrindo somente durante a tarde. Já as praças de alimentação abrem um pouco mais cedo.

Saara

As lojas do Saara vão permanecer fechadas durante a quinta-feira de feriado.

Supermercados

Os supermercados de grande rede, como Mundial e Guanabara, vão funcionar normalmente. Já o Supermarket, cada unidade terá seu próprio horário, que pode ser consultado no site da empresa.