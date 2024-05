Fiéis de São Gonçalo confeccionam o maior tapete de sal de Corpus Christi da América Latina - Arquivo/ Agência O Dia

Em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, o vicariato vai reunir todas as paróquias no centro da cidade, em frente à Matriz. A missa será presidida pelo arcebispo auxiliar, Dom Geraldo, às 16h, seguida de procissão. A cidade é conhecida por realizar o maior tapete de sal da América Latina. Em 2023, o Rio - A comunidade católica do Rio de Janeiro celebra nesta quinta-feira (30) o feriado de Corpus Christi. A data comemora o sacramento da Eucaristia, que os fiéis acreditam ter a presença de Cristo. A festa religiosa, tradicionalmente, conta com extensos tapetes confeccionados de sal e outros materiais, além de procissões, missas, e neste ano, a Arquidiocese do Rio também vai promover o espetáculo "Auto do Corpo de Deus".Em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, o vicariato vai reunir todas as paróquias no centro da cidade, em frente à Matriz. A missa será presidida pelo arcebispo auxiliar, Dom Geraldo, às 16h, seguida de procissão. A cidade é conhecida por realizar o maior tapete de sal da América Latina. Em 2023, o município exibiu tapetes que juntos formaram 2km de extensão.

O padre Pedro Paulo, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima do Barro Vermelho, destaca que participou da tradição durante toda a vida. "Durante minha infância, adolescência, juventude, esses momentos me ajudavam a manter a unidade da nossa Igreja, deixando nos tapetes um pouco do nosso amor por Jesus. Será um momento de muita fé e muita piedade", convida. A celebração em São Gonçalo começa às 7h.

Expo Religião confecciona tapetes de sal e pede paz entre religiões Arquivo pessoal

Na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro do Rio, será encenada pela primeira vez a apresentação 'Auto do Corpo de Deus', às 17h, após a tradicional procissão de Corpus Christi. O espetáculo gratuito conta com a participação de 20 artistas, entre atores, cantores e bailarinos. A adaptação traz cenas da vida de santos marcados pela experiência mística com a Eucaristia. Serão apresentadas passagens das vidas de São Jorge, Santo Antônio, Santa Teresinha, Santa Clara e São Tarcísio.



O arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, explica que a solenidade é uma festa para a Igreja Católica por celebrar um Deus vivo. "Não celebramos um Deus 'morto', mas um Deus vivo que morreu e ressuscitou por nós e que passa abençoando nossas cidades. O ostensório tem uma forma de sol, pois Cristo é a luz que vem nos iluminar", afirma.



Para Dom Orani, o Auto de Corpus Christi é uma oportunidade dos cariocas conhecerem mais sobre essa solenidade tão importante para a Igreja: "Agradeço e peço que Deus abençoe aos artistas das artes cênicas que tornam isso possível".



O "Auto de Corpus Christi" tem a assinatura do autor e diretor Luis Fernando Bruno, já experiente em montagens como a do "Auto da Paixão de Cristo" nos Arcos da Lapa e o "Auto de São Sebastião", na Catedral. "O Auto traz em cena santos de profunda devoção e apelo popular. As pessoas que ali estiverem assistindo ao espetáculo, poderão além de ter uma apresentação de qualidade com ótimos artistas, estar também em oração, pois estarão diante de um palco-oratório. Será um espetáculo de fé e esperança", afirmou o diretor.



Os tradicionais tapetes de sal serão confeccionados a partir das 5h na Avenida Chile. Às 10h, será celebrada a missa no Santuário Nacional de Adoração Perpétua, na Igreja de Sant’Ana, no Centro. À tarde, às 15h, haverá a oração das vésperas na Igreja da Candelária, seguida da procissão em direção à Catedral e a bênção do Santíssimo Sacramento. A programação do Centro do Rio se encerra com a solene celebração eucarística na Catedral, às 17h30.

Tapete inter-religioso



Entre os tapetes confeccionados na Avenida Chile, estará o tapete de sal inter-religioso promovido pela Expo Religião. Será a quinta vez que a homenagem será realizada. A presidente do instituto, Luzia Lacerda, conta que foram comprados 45 kg de sal grosso e 5 kg de sal fino para finalização da obra. O trabalho começará às 5h.



"Nosso tapete é cheio de detalhes. É um mapa do mundo. Tem as mãos unidas pedindo paz entre as religiões, pombas, céu, tem muitos detalhes. Fica muito bonito", revela Luzia.



A presidente do instituto explica que o tapete é confeccionado por ela e um grupo de amigos, todos católicos, e a confraternização com pessoas de outras religiões acontece no momento seguinte. "A gente respeita a parte religiosa de cada um e estamos juntos na parte de confraternização", conta. Todos os anos, participam da celebração judeus, muçulmanos, evangélicos, hare krishnas, matrizes africanas, religiosos da umbanda, Ifá, Fé Bahà'í, mórmons, ciganos, que não são religião, assim como maçons, indígenas e xamãs, acrescenta Luzia.



Cristo redentor terá tapete ecológico



Já o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor vai celebrar o Dia de Corpus Christi, abrindo a Semana do Meio Ambiente, com um tapete sustentável, que será feito por jovens a partir das 22h desta quarta-feira (29). Às 7h de quinta-feira, haverá adoração e bênção do santíssimo sacramento, presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta.



A confecção dos tapetes será feita com borra de café, serragem e casca de ovo, além de sal. Os tapetes vão apresentar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), as Obras de Misericórdia, e uma imagem de Nossa Senhora. Ao final da celebração, todos os resíduos serão levados para compostagem, processo de decomposição de materiais orgânicos que resulta em adubo.