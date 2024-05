Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, foi encontrada morta dentro de uma lixeira - Arquivo Pessoal

Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, foi encontrada morta dentro de uma lixeira Arquivo Pessoal

Publicado 29/05/2024 13:28 | Atualizado 29/05/2024 16:05

O pai da menina, Paulo Sérgio da Silva, esteve no fim da manhã desta quarta-feira (29) para a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. Abalado ao saber das circunstâncias da morte da filha, ele falou com revolta sobre o homem, que é irmão da ex-companheira.

"Eu só vou sossegar quando esse cara estiver no outro mundo. Ele não merece viver. O que ele fez com essa garota não merece perdão (...) Todo mundo amava minha filha. Esse covarde teve sorte, porque o que ele merece é o pior. Tem um buraco que ficou no meu peito que vai demorar muito para ser tapado", disse Paulo Sérgio.

O pai de Sophia também comentou que não quer ver o corpo da filha. "Sinceramente, eu não quero nem ver isso. Quero lembrar dela no momento de felicidade, glória e paz. Ela era uma menina intensa. Era um amor, inteligência pura, queria ser estilista, por isso vinha estudando inglês. Dias atrás, ela veio me mostrando as notas boas dela e me agradecer por tudo", lembrou.

Sophia foi dada como desaparecida na segunda-feira (27) e encontrada morta na terça-feira (28). Ela foi deixada dentro de uma caçamba de lixo na localidade conhecida como Guarabu. O coletor compactador havia sido levado para o lixão de Tauá, um sub-bairro próximo, quando o corpo foi achado.

Segundo investigadores da 37ª DP (Ilha do Governador), delegacia responsável pelo caso, Edilson demonstrou crueldade e agressividade extremas ao esfaquear a menina. O corpo dela foi encontrado com, pelo menos, 35 marcas de perfurações.

Após cometer o crime, os agentes também apuraram que o pedreiro agiu para ocultar os vestígios do crime. A expectativa ao jogar o corpo na caçamba de lixo era que o restos fossem triturados na usina do Caju. A ação dificultaria o trabalho de localização da criança, segundo os investigadores.

A prisão de Edilson nesta terça-feira (28) foi cercada de protestos na porta da 37ª DP. Moradores, vizinhos e amigos da família tentavam linchar o criminoso, que acabou sendo transportado por um blindado da Polícia Civil para a Polinter, na Cidade da Polícia.

Durante a confusão na porta da delegacia, PMs da batalhão do batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) foram acionados. Minutos antes da saída, os agentes chegaram a usar bombas de efeito moral.