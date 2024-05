Armas apreendidas pelos militares durante ação no Morro Jorge Turco - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/05/2024 07:58 | Atualizado 30/05/2024 11:59

Rio - Um tiroteio entre policiais militares e criminosos no Morro Jorge Turco, na Zona Norte do Rio, deixou cinco suspeitos feridos na madrugada desta quinta-feira (30). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos baleados.

De acordo com a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) estavam em patrulhamento na região quando encontraram suspeitos armados na Rua Iara, no bairro Colégio. Após o confronto, os militares socorreram cinco feridos e os encaminharam ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

Durante a ação, os policiais apreenderam um fuzil, três granadas, três pistolas, cinco rádios e munições. A ocorrência foi registrada na 24ª DP (Piedade).