Ao longo do dia o céu terá muitas nuvens - Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 31/05/2024 08:22

Rio - O Rio teve a madrugada mais fria do ano na madrugada desta sexta-feira (31). Segundo o Climatempo, as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram 14,8ºC na Vila Militar, Zona Oeste. Ao longo do dia, a previsão é de que as temperaturas fiquem entre 15°C e 26ºC, sem possibilidade de chuva.

O recorde anterior era de 16,3ºC também na Vila Militar. Ainda segundo o Climatempo, haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Já a noite também será com muitas nuvens.

No sábado (1º), a previsão é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. As temperaturas ficarão entre 16°C e 28°C, também sem chuva. Assim como no domingo (2), onde o tempo permanecerá estável.